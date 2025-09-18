Macron diz que as sanções da ONU contra o Irã voltarão a ser impostas

PARIS (Reuters) - As potências europeias provavelmente voltarão a impor sanções internacionais ao Irã até o final do mês, depois que a última rodada de negociações com Teerã para evitá-las não foi considerada séria, disse o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta quinta-feira.

Reino Unido, França e Alemanha, o chamado E3, lançaram um processo de 30 dias no final de agosto para impor novamente as sanções da ONU. Eles estabeleceram condições para que Teerã se reunisse em setembro para convencê-los a adiar o "mecanismo snapback".

A oferta do E3 de adiar o snapback por até seis meses para permitir negociações sérias está condicionada ao restabelecimento do acesso do Irã aos inspetores nucleares da ONU -- que também procurariam explicar o grande estoque de urânio enriquecido do Irã -- e ao engajamento em negociações com os EUA.