Ministro da Defesa da China pede maior unidade para evitar "lei da selva"

Ao abrir formalmente o Fórum Xiangshan de Pequim sobre segurança, Dong Jun afirmou que o mundo está em uma encruzilhada ofuscada pelo pensamento da Guerra Fria, hegemonia e protecionismo, e que precisa escolher o diálogo em vez do confronto.

"A interferência militar externa, a busca por esferas de influência e a coação de outros para que tomem partido levarão a comunidade internacional ao caos", acrescentou Dong.

Suas falas atacaram veladamente os Estados Unidos e pareceram mais agressivas do que seu discurso no fórum do ano passado, especialmente em tópicos como a tensão sobre Taiwan, que é governada democraticamente.

"Uma obsessão com a superioridade absoluta em termos de força militar e uma abordagem do tipo 'o poder é certo' levará a um mundo dividido, definido pela lei da selva e da desordem", disse Dong.

Um Exército chinês forte seria uma força para a paz, acrescentou.

Os comentários de Dong seguem os recentes discursos do presidente Xi Jinping contra o "hegemonismo e a política de poder" e o grande desfile militar deste mês em Pequim, que exibiu uma série de novas armas.