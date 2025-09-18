Papa Leão diz que planeja manter principais reformas de Francisco, mas evitar mudanças maiores

A entrevista foi realizada no final de julho para uma biografia que está sendo publicada pela Penguin Peru. Os primeiros trechos foram divulgados no último domingo.

"Não pretendo me envolver em política partidária", disse Leão, que foi criado em Chicago. "Há questões importantes que podem ser levantadas, mas seria impossível para o papa se envolver em países individuais ao redor do mundo."

Leão também repetiu a firme condenação de Francisco aos escândalos de abuso sexual que afligiram a Igreja de 1,4 bilhão de seguidores em todo o mundo, mas também expressou preocupação com as falsas alegações contra padres.

LEÃO ESTÁ "MUITO PREOCUPADO" COM SITUAÇÃO EM GAZA

Leão, de 70 anos, demonstrou um estilo mais reservado do que seu antecessor, que frequentemente dava entrevistas, falava sobre os acontecimentos mundiais e criticava duramente Trump e Israel.

Francisco, que liderou a Igreja por 12 anos, sugeriu no final de 2024 que Israel poderia estar cometendo genocídio em Gaza, atraindo uma reação dos líderes israelenses.