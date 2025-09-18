Parlamentar favorável a aumento de gastos entra na disputa por liderança do partido governista do Japão

Takaichi disse que concederá uma coletiva de imprensa na sexta-feira para explicar suas políticas. Ela se opôs aos aumentos das taxas de juros pelo Banco do Japão e pediu um aumento nos gastos para reanimar a frágil economia do país.

Ishiba anunciou sua renúncia neste mês ao assumir a responsabilidade por uma série de derrotas eleitorais contundentes do Partido Liberal Democrata (PLD), que governa o Japão, depois de estar no cargo por menos de um ano.

Os outros candidatos à liderança do partido são o secretário-chefe do Gabinete, Yoshimasa Hayashi, o ex-ministro das Relações Exteriores Toshimitsu Motegi, e o ex-ministro da Segurança Econômica Takayuki Kobayashi.

Hayashi disse nesta quinta-feira que dará continuidade a algumas das políticas adotadas pelo governo Ishiba, incluindo os esforços para ampliar os aumentos salariais entre as empresas menores para que as famílias possam suportar a dor do aumento do custo de vida.

"Gostaria de tomar medidas para que o Japão alcance de forma sustentável um crescimento real dos salários em torno de 1%", disse Hayashi em uma coletiva de imprensa para anunciar suas políticas.

No entanto, ele advertiu contra a redução da alíquota do imposto sobre o consumo do Japão, dizendo que o tributo era uma fonte importante de receita para financiar os custos do bem-estar social para a população do país que está envelhecendo rapidamente.