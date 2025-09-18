Porto italiano bloqueia contêineres com armas para Israel e crescem protestos de trabalhadores por Gaza

Ele não deu detalhes sobre a origem dos contêineres ou provas de seu conteúdo.

Ações semelhantes para impedir o envio de armas para Israel foram tomadas por trabalhadores portuários em outros países europeus, como França, Suécia e Grécia.

A decisão de Ravenna reflete a crescente mobilização na Itália contra o ataque de Israel e em apoio a uma flotilha internacional que tenta levar ajuda humanitária aos palestinos.

Um porta-voz da embaixada israelense em Roma disse que não tinha informações suficientemente detalhadas sobre o caso e, portanto, preferiu não comentar.

O governo de Israel já acusou nações europeias de serem tendenciosas e de engolir a propaganda do Hamas, grupo militante contra o qual luta em Gaza.

Na sexta-feira, a maior entidade sindical da Itália, a CGIL, realizará uma greve nacional de meio dia e marchas em Roma e outras cidades, enquanto em 22 de setembro dois outros sindicatos vão paralisar o trabalho e tentar bloquear as atividades nos grandes portos de Gênova e Livorno.