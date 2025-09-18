Putin destitui Dmitry Kozak, vice-chefe da administração presidencial da Rússia

MOSCOU (Reuters) - O presidente Vladimir Putin destituiu Dmitry Kozak de suas funções como vice-chefe da administração presidencial da Rússia, de acordo com um decreto presidencial emitido nesta quinta-feira.

O decreto de uma linha não forneceu qualquer razão para a mudança e não disse o que Kozak pretendia fazer.

O Kremlin havia dito anteriormente em uma declaração que Kozak, uma figura de longa data na administração de Putin, havia se demitido.