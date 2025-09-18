Sindicatos franceses fazem greve contra austeridade e pressionam Macron

Em Paris, muitas linhas de metrô ficaram suspensas durante a maior parte do dia, exceto nos horários de pico da manhã e da tarde. Os alunos se reuniram para bloquear as entradas de algumas escolas.

"Bloqueie sua escola de ensino médio contra a austeridade", dizia um cartaz levantado por um aluno em frente à escola de ensino médio Lycee Maurice Ravel, na capital francesa, onde a reunião incluía professores e representantes dos trabalhadores.

"Atualmente, os trabalhadores são tão desprezados por este governo e pelo (presidente Emmanuel) Macron que, de fato, isso não pode continuar assim", disse o motorista de ônibus e representante sindical da CGT, Fred, em uma manifestação em frente à escola.

"Estou aqui para defender os serviços públicos", afirmou o professor Gaetan Legay, de 33 anos, no mesmo comício, "em particular, para exigir que o dinheiro público volte para os serviços públicos (...) e não para as grandes empresas ou para doações fiscais aos ultra-ricos".

Macron e seu recém-nomeado primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, estão sob pressão do Parlamento em relação aos prováveis cortes orçamentários e dos investidores preocupados com o déficit da segunda maior economia da zona do euro.

Uma fonte do Ministério do Interior afirmou que se espera que cerca de 800.000 pessoas participem das greves e protestos.