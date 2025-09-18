Trump quer retomar base no Afeganistão desocupada durante governo Biden

O amplo campo de aviação foi a principal base das forças americanas no Afeganistão durante as duas décadas de guerra que se seguiram aos ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington pela Al Qaeda.

Trump, que já disse anteriormente que deseja que os Estados Unidos adquiram territórios e locais que vão desde o Canal do Panamá até a Groenlândia, parece interessado em Bagram há anos.

Ele deu a entender nesta quinta-feira que os EUA poderiam adquirir a base com algum tipo de consentimento do Taliban, mas não ficou claro que forma esse acordo poderia assumir. Seria uma reviravolta notável para o Taliban, que lutou para expulsar as tropas dos EUA e retomar o país de um governo apoiado pelos EUA.

A base já teve restaurantes de fast-food, como Burger King e Pizza Hut, que atendiam às tropas norte-americanas, além de lojas que vendiam de tudo, de eletrônicos a tapetes afegãos. Ela também abrigava um enorme complexo penitenciário.

Uma autoridade dos EUA, falando sob condição de anonimato, disse que não havia nenhum planejamento ativo para assumir militarmente a base aérea de Bagram, que os EUA abandonaram junto com o resto do país quando se retiraram do Afeganistão em 2021.

A autoridade disse que qualquer esforço para recuperar a base seria um empreendimento significativo.