Starmer e Trump ressaltam aprofundamento da "relação especial" com investimentos

Foi o segundo dia da segunda visita de Estado sem precedentes de Trump ao Reino Unido, que o líder dos EUA descreveu como uma "honra extraordinária" após desfrutar de um dia de pompa e cerimônia, incluindo um banquete de Estado "fantástico" no Castelo de Windsor com o rei Charles.

Sentados lado a lado em uma marquise no terreno da residência de campo de Starmer em Chequers, Starmer e Trump comemoraram a revelação de um pacote recorde de 150 bilhões de libras (US$205 bilhões) de investimentos dos EUA no Reino Unido, parte de um pacote mais amplo de 250 bilhões de libras que, segundo as autoridades, beneficiará ambos os lados.

TRUMP ELOGIA "VÍNCULO INQUEBRÁVEL" COM REINO UNIDO

"Este é um grande dia para a relação especial", disse Starmer, agradecendo aos líderes empresariais, incluindo o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, e Emma Walmsley, da GSK.

"Uma celebração do que aconteceu antes, é claro, mas, mais do que isso, um momento para realizar investimentos, empregos e acordos que melhorarão a vida das pessoas agora e iluminarão a relação especial nos próximos anos."

Trump foi igualmente efusivo. "Os laços entre nossos países são inestimáveis."