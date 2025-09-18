Suprema Corte dos EUA terá audiência sobre tarifas de Trump em 5 de novembro

Essa decisão foi resultado de contestações apresentadas por pequenas empresas e por 12 Estados dos EUA -- Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Novo México, Nova York, Oregon e Vermont -- a maioria deles governada por democratas.

A Suprema Corte também concordou em ouvir ao mesmo tempo uma contestação separada às tarifas de Trump apresentada por uma empresa familiar de brinquedos, a Learning Resources.

As tarifas fazem parte de uma guerra comercial global instigada por Trump desde que ele retornou à Presidência dos EUA em janeiro, que alienou parceiros comerciais, aumentou a volatilidade nos mercados financeiros e alimentou a incerteza econômica global.

Trump fez das tarifas comerciais uma ferramenta importante de política externa, usando-as para renegociar acordos comerciais, obter concessões e exercer pressão política sobre outros países.

O Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal em Washington decidiu em 29 de agosto que Trump exagerou ao invocar uma lei de 1977 conhecida como Ato Internacional dos Poderes Econômicos Emergenciais, ou Ieepa, na sigla em inglês, para impor as tarifas. As taxações, no entanto, continuam em vigor durante a apelação à Suprema Corte.

Em abril, Trump invocou o Ieepa ao impor tarifas sobre produtos importados de países individuais para lidar com déficits comerciais, bem como tarifas separadas anunciadas em fevereiro como alavancagem econômica sobre a China, o Canadá e o México para conter o tráfico de fentanil e drogas ilícitas para os EUA.