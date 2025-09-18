Trump classifica movimento Antifa como "organização terrorista"

Um dia depois que promotores de Utah revelaram acusações formais contra o suspeito do assassinato de Charlie Kirk, não surgiram evidências que liguem Tyler Robinson, de 22 anos, a qualquer grupo externo. Também permanecem dúvidas sobre seus motivos precisos.

Trump e autoridades graduadas têm repetidamente culpado grupos de esquerda pela criação de uma atmosfera de hostilidade contra os conservadores antes do assassinato de Kirk.

A Casa Branca está preparando um decreto sobre violência política e discurso de ódio, disse uma autoridade do governo Trump na quarta-feira.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, em uma entrevista à Fox News na quarta-feira, culpou repetidamente o que ele chamou de radicalização política de esquerda pelo assassinato.

Ele disse que a Casa Branca estava trabalhando duro para garantir que as "redes de financiamento para a violência de esquerda" fossem tratadas como uma organização terrorista.

Críticos afirmam que Trump está usando o assassinato de Kirk como pretexto para reprimir os oponentes políticos.