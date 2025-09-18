Trump diz que não concorda com Reino Unido sobre reconhecimento de Estado palestino

CHEQUERS, Inglaterra (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que discorda do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sobre o reconhecimento de um Estado palestino, falando após uma reunião bilateral na quinta-feira durante visita de Estado.

Questionado em uma entrevista coletiva sobre o reconhecimento de um Estado palestino, Trump declarou: "Tenho uma discordância com o primeiro-ministro a esse respeito, uma de nossas poucas discordâncias, na verdade."

Starmer disse que ele e Trump concordam com o objetivo final de paz na região.