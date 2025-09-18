UE deve perder prazo climático da ONU em meio a divisões internas

Espera-se que os principais emissores, incluindo a China, cumpram o prazo, e a Austrália anunciou sua meta nesta quinta-feira.

O comissário climático da UE, Wopke Hoekstra, defendeu nesta quinta-feira o histórico do bloco. "Se você olhar mais de perto, verá que continuamos a estar entre os absolutamente mais ambiciosos no cenário global", disse ele.

A ONU pediu aos países que apresentassem planos climáticos atualizados à sua Assembleia Geral na próxima semana, em uma tentativa de reavivar o ímpeto global para combater as mudanças climáticas.

Esse impulso foi impactado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reverteu os compromissos climáticos dos EUA, e pelos governos que lutam para equilibrar a proteção ambiental com os desafios econômicos e geopolíticos.

A UE havia planejado chegar a um acordo sobre novas metas climáticas para 2040 e 2035 neste mês. Mas os países -- incluindo Alemanha, França e Polônia -- exigiram que os líderes discutissem primeiro a meta de 2040 em uma cúpula em outubro, inviabilizando as negociações sobre ambas as metas.

"A UE sempre tomou essas decisões após grandes debates. Nunca foi um assunto fácil. Devemos tomar cuidado para não dividir ainda mais a UE em relação às políticas climáticas", disse o secretário de Estado do clima da Alemanha, Jochen Flasbarth, acrescentando que isso se aplica especialmente às nações mais pobres do Leste Europeu.