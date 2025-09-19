Agentes federais usam gás lacrimogêneo e spray de pimenta em protesto de democratas de Illinois contra o ICE

Mas um impasse com os agentes do ICE aumentou drasticamente nesta sexta-feira, com os agentes batendo nos manifestantes, disparando gás lacrimogêneo e lançando balas de pimenta que cobriram os manifestantes com uma nuvem de pó branco.

Kat Abughazaleh, candidata democrata ao Congresso, disse que foi atingida por gás lacrimogêneo e empurrada duas vezes por agentes federais enquanto estava sentada com outros manifestantes para bloquear o acesso de veículos às instalações na manhã desta sexta-feira.

Abughazaleh publicou imagens nas mídias sociais que mostravam agentes fortemente armados levantando-a e jogando-a no chão, o que, segundo ela, machucou sua mão e a deixou com grandes hematomas no lado direito.

"Foi doloroso, mas poderia ter sido pior", disse ela.

Duas operações de fiscalização de imigração em larga escala que começaram no início de setembro foram duramente criticadas pelas principais autoridades de Illinois, incluindo o governador J.B. Pritzker e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson.

Em uma declaração após os protestos, o Departamento de Segurança Interna dos EUA disse que "os manifestantes agrediram a polícia, jogaram latas de gás lacrimogêneo, cortaram pneus de carros, bloquearam a entrada do prédio e invadiram propriedade privada".