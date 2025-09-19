Ararinha-azul brasileira está no centro de disputa sobre zoológico da família Ambani na Índia

Há mais de dois anos, autoridades de três continentes vêm se manifestando sobre o motivo pelo qual 26 das criaturas foram parar em um zoológico particular na Índia, administrado pelo braço filantrópico de um conglomerado controlado pela família mais rica da Ásia, os Ambanis.

Investigadores indianos inocentaram o santuário de qualquer irregularidade nesta semana. Mas autoridades europeias afirmam que estão vigiando de perto todas as exportações para o zoo Vantara, enquanto Brasil, Alemanha e Índia estão trabalhando para encontrar uma possível solução em um órgão administrado pelas Nações Unidas que monitora o comércio de animais selvagens.

O centro de resgate e reabilitação de animais Vantara, no Estado de Gujarat, afirma abrigar cerca de 2.000 espécies. No ano passado, o local foi destaque nas comemorações pré-casamento do líder do centro, Anant Ambani, o filho mais novo do bilionário Mukesh Ambani, cujos convidados incluíam Ivanka Trump e Mark Zuckerberg.

O zoológico, adjacente a uma refinaria de petróleo operada pela Reliance Industries dos Ambanis, foi inaugurado em março pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Uma análise da Reuters de 2.500 registros alfandegários disponíveis comercialmente mostra que, desde 2022, o centro de vida selvagem importou uma variedade extraordinária de espécies exóticas de países como África do Sul, Venezuela, República Democrática do Congo e Emirados Árabes Unidos.

A carga se assemelha a uma Arca de Noé moderna: 2.896 cobras, 1.431 tartarugas, 219 tigres, 149 chitas, 105 girafas, 62 chimpanzés, 20 rinocerontes e dezenas de répteis, incluindo lagartos de cauda espinhosa e camaleões velados.