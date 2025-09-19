Assassinatos de civis no conflito do Sudão dispararam este ano, diz relatório da ONU

Pelo menos 3.384 civis foram mortos entre janeiro e junho, principalmente em Darfur, de acordo com um novo relatório do Escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos.

O número é equivalente a quase 80% das mortes de civis no Sudão registradas no ano passado.

"Todos os dias estamos recebendo mais relatos de horrores no terreno", disse a representante do ACNUDH no Sudão Li Fung a repórteres em Genebra.

A maioria das mortes resultou de bombardeios de artilharia, bem como ataques aéreos e de drones em áreas densamente povoadas, disse o ACNUDH, observando que muitas mortes ocorreram durante a ofensiva da RSF na cidade de El Fasher, bem como nos campos ZamZam e Abu Shouk para pessoas deslocadas em abril.

Pelo menos 990 civis foram mortos em execuções sumárias na primeira metade do ano, segundo o relatório, sendo que o número triplicou entre fevereiro e abril.

Isso foi impulsionado por um aumento principalmente em Cartum, depois que as SAF e os combatentes aliados recapturaram a cidade no final de março, anteriormente controlada pela RSF, disse o ACNUDH.