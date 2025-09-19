Câmara dos EUA aprova projeto para evitar paralisação do governo e texto vai ao Senado

O projeto de lei busca manter as agências federais operando nos níveis atuais de financiamento até 21 de novembro, ao mesmo tempo em que fornece US$88 milhões para proteger os membros do Congresso, do poder executivo e da Suprema Corte da ameaça de violência política após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk.

A Câmara aprovou o pacote por uma margem estreita de 217 votos a 212, com dois republicanos se juntando aos democratas na oposição. O Senado, também controlado pelos republicanos, deve realizar uma votação ainda nesta sexta-feira. Pelo menos sete democratas terão que votar com os 53 republicanos do Senado para aprovar a medida e enviá-la ao presidente dos EUA, Donald Trump, para sanção.

Os republicanos insistem que o pacote de financiamento não inclui cláusulas de política econômica que possam desencorajar o apoio bipartidário. Mas os democratas estão se alinhando a uma versão alternativa que financiaria agências federais até 31 de outubro, estenderia permanentemente os créditos fiscais de saúde sob a Lei de Assistência Médica Acessível e restauraria os gastos com o Medicaid cortados pela legislação de redução de impostos de Trump.

O debate anual sobre financiamento cobre apenas cerca de um quarto do orçamento de US$7 trilhões do governo federal, que também inclui programas obrigatórios como Previdência Social e Medicare, bem como pagamentos da dívida nacional de US$37,5 trilhões.

(Reportagem de Nolan D. McCaskill e David Morgan)