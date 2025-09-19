Candidata a premiê promete expansão fiscal para tornar Japão "Sol Nascente" novamente

"Nunca neguei a necessidade de consolidação fiscal, que, obviamente, é importante", disse Takaichi, que vem da ala à direita do PLD, no evento de lançamento de sua candidatura.

"Mas o mais importante é o crescimento. Farei do Japão, mais uma vez, uma vigorosa terra do sol nascente."

Ela prometeu financiamento para iniciativas lideradas pelo governo em áreas como inteligência artificial, semicondutores e tecnologia de baterias.

Além disso, ela prometeu créditos fiscais para aumentar o salário líquido, deduções para serviços domésticos e incentivos corporativos para empresas que oferecem creches internas.

Takaichi se apresenta como uma candidata da mudança e, ao mesmo tempo, defende os valores tradicionais, e seu plano representa uma forte mudança em relação à cautela habitual do Japão em relação aos déficits e uma aposta que pode prejudicar os mercados de títulos.

"Haverá muita resistência até mesmo de seu próprio partido em relação ao que eles considerariam irresponsabilidade fiscal", disse Jeffrey Hall, professor da Kanda University of International Studies, que se dedica a questões políticas e sociais no Japão.