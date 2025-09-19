Chefe de agência de comunicações de Trump usa poderes antigos de novas maneiras para controlar empresas de mídia

Nos oito meses de mandato de Carr como presidente da FCC, ele reimaginou a função, usando-a como um púlpito para pressionar as empresas de mídia a fazerem mudanças nas políticas ou na programação enquanto argumenta que elas têm sido injustas com o presidente norte-americano, Donald Trump.

"Há mais por vir", disse ele na quinta-feira.

Ele também usou o poder da comissão para aprovar fusões como um bastão, abriu investigações e enviou cartas às empresas de produtos, enquanto Trump repreendia e ameaçava as emissoras, inclusive com repetidos pedidos para que perdessem suas licenças, apesar das proteções da Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos para as emissoras.

"Os americanos não confiam mais na mídia nacional legada para fazer reportagens completas, precisas e justas. É hora de mudar", disse Carr em julho.

Carr foi imediatamente criticado por alguns comentaristas conservadores, bem como por muitos democratas, por ter pressionado a Disney e as emissoras locais a abandonarem o programa do apresentador de TV Jimmy Kimmel após os comentários que o comediante fez sobre o ativista de direita assassinado Charlie Kirk.

O líder democrata da Câmara dos Deputados dos EUA, Hakeem Jeffries, e o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, estavam entre os vários parlamentares que pediram a renúncia de Carr. Carr, que não respondeu a um pedido de comentário, disse a um podcaster na quinta-feira que não se demitiria. "Não vou a lugar algum", disse ele.