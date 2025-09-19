Conselho de Segurança da ONU mantém sanções ao Irã, mas ainda há tempo para adiamento

Rússia, China, Paquistão e Argélia votaram a favor do texto preliminar nesta sexta-feira. Nove membros votaram contra e dois se abstiveram.

A votação do Conselho de Segurança marca o início de uma semana de intensa diplomacia enquanto os líderes mundiais -- incluindo o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian -- estão em Nova York para a Assembleia Geral da ONU.

"A porta para a diplomacia não está fechada, mas será o Irã, e não os adversários, que decidirá com quem e em que base se engajar", disse o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, a jornalistas após a votação.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, se reunirá com seus colegas europeus em Nova York na próxima semana, à margem da Assembleia Geral da ONU, disse ele, acrescentando que a votação dividida desta sexta-feira ilustra que "não há consenso no conselho".

O Reino Unido, a França e a Alemanha se ofereceram para adiar o restabelecimento das sanções por até seis meses -- para abrir espaço para conversas sobre um acordo de longo prazo sobre o programa nuclear de Teerã -- se o Irã restabelecer o acesso dos inspetores nucleares da ONU, abordar as preocupações sobre seu estoque de urânio enriquecido e se envolver em conversas com os Estados Unidos.

"Sem que essas condições mais básicas sejam atendidas, não há um caminho claro para uma solução diplomática rápida", disse a embaixadora britânica na ONU, Barbara Woodward, ao conselho.