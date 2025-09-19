Assine UOL
Notícias

Conselho de Segurança da ONU mantém sanções ao Irã, mas ainda há tempo para adiamento

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O Conselho de Segurança das Nações Unidas rejeitou um projeto de resolução nesta sexta-feira para suspender permanentemente as sanções ao Irã, mas Teerã e as principais potências europeias ainda têm oito dias para tentar chegar a um acordo para um adiamento.

Composto por 15 membros, o Conselho de Segurança da ONU teve que votar o projeto de resolução na sexta-feira, em meio a um processo de 30 dias lançado pelo Reino Unido, a França e a Alemanha em 28 de agosto para reimpor as sanções da ONU, acusando Teerã de não cumprir acordo de 2015 com as potências mundiais para impedir o desenvolvimento de uma arma nuclear. O Irã nega ter qualquer intenção nesse sentido.

Rússia, China, Paquistão e Argélia votaram a favor do texto preliminar nesta sexta-feira. Nove membros votaram contra e dois se abstiveram.

A votação do Conselho de Segurança marca o início de uma semana de intensa diplomacia enquanto os líderes mundiais -- incluindo o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian -- estão em Nova York para a Assembleia Geral da ONU.

"A porta para a diplomacia não está fechada, mas será o Irã, e não os adversários, que decidirá com quem e em que base se engajar", disse o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, a jornalistas após a votação.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, se reunirá com seus colegas europeus em Nova York na próxima semana, à margem da Assembleia Geral da ONU, disse ele, acrescentando que a votação dividida desta sexta-feira ilustra que "não há consenso no conselho".

O Reino Unido, a França e a Alemanha se ofereceram para adiar o restabelecimento das sanções por até seis meses -- para abrir espaço para conversas sobre um acordo de longo prazo sobre o programa nuclear de Teerã -- se o Irã restabelecer o acesso dos inspetores nucleares da ONU, abordar as preocupações sobre seu estoque de urânio enriquecido e se envolver em conversas com os Estados Unidos.

"Sem que essas condições mais básicas sejam atendidas, não há um caminho claro para uma solução diplomática rápida", disse a embaixadora britânica na ONU, Barbara Woodward, ao conselho.

Continua após a publicidade

"Estamos prontos para novos compromissos, diplomaticamente, na próxima semana e além, para tentar resolver as diferenças."

Qualquer atraso na reimposição das sanções exigiria uma resolução do Conselho de Segurança. Se não for possível chegar a um acordo para uma extensão até o final de 27 de setembro, todas as sanções da ONU serão retomadas.

A embaixadora interina dos EUA, Dorothy Shea, disse que, embora os EUA tenham votado contra a resolução nesta sexta-feira, isso "não impede a possibilidade de uma diplomacia real", acrescentando que o retorno das sanções ao Irã "não impede a remoção posterior por meio da diplomacia".

"Mais importante ainda, o presidente Trump continuou a reiterar a prontidão contínua dos Estados Unidos para um diálogo significativo, direto e com prazo determinado com o Irã -- seja antes da conclusão do processo de retorno das sanções em 27 de setembro ou depois", disse ela ao conselho.

O embaixador francês na ONU, Jerome Bonnafont, disse que, desde que o processo de 30 dias -- conhecido como snapback -- foi acionado, os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, França e Reino Unido se reuniram duas vezes com seu colega iraniano.

"Nossa mão continua estendida para encontrar uma solução negociada", disse ele ao conselho antes da votação.

Continua após a publicidade

Separadamente, aliados estratégicos do Irã, a Rússia e a China, finalizaram um projeto de resolução do Conselho de Segurança no final do mês passado que estenderia o acordo de 2015 por seis meses e exortaria todas as partes a retomarem imediatamente as negociações. Mas eles ainda não solicitaram uma votação.

A Rússia e a China, que também são partes do acordo nuclear de 2015 com o Irã, rejeitaram a proposta dos europeus de reimpor as sanções da ONU ao Irã.

O embaixador da China na ONU, Fu Cong, disse que a tentativa de desencadear o snapback foi "prejudicial ao esforço diplomático para uma retomada antecipada das negociações e pode até mesmo trazer consequências catastróficas que são impossíveis de prever e perder anos de esforços diplomáticos de uma só vez".

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.