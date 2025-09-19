Estônia, membro da Otan, diz que três jatos russos violaram seu espaço aéreo

WASHINGTON/BERLIM (Reuters) - O espaço aéreo da Estônia, membro da Otan, foi violado por três jatos militares russos na sexta-feira, segundo o governo do país, em meio a uma atmosfera cada vez mais tensa no flanco leste da aliança.

O incidente ocorre pouco mais de uma semana depois que mais de 20 drones russos entraram no espaço aéreo polonês na noite de 9 para 10 de setembro, levando jatos da Otan a derrubar alguns deles e as autoridades ocidentais a dizer que a Rússia estava testando a prontidão e a determinação da aliança.

Tallinn disse na sexta-feira que os três caças MiG-31 entraram no espaço aéreo da Estônia sem permissão e permaneceram lá por um total de 12 minutos.