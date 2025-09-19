Governo Trump impõe novas restrições a Harvard, citando preocupações financeiras

O departamento também tenta fazer com que Harvard apresente uma carta de crédito de US$36 milhões para garantir que suas obrigações financeiras sejam cumpridas.

Em uma carta separada enviada a Harvard, o Departamento de Educação advertiu que seu Escritório de Direitos Civis pode tomar medidas adicionais contra a instituição, a menos que ela forneça mais registros para que avalie se está considerando ilegalmente a raça em seu processo de admissão de alunos.

A universidade não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Harvard, que tem um fundo patrimonial de US$53 bilhões, nunca sugeriu que estivesse à beira de uma catástrofe financeira.

Mas, nos últimos meses, realizou demissões e cortou gastos após o governo de Donald Trump lançar uma campanha usando o financiamento federal para forçar mudanças na instituição e em outras universidades, que, segundo o presidente, estão dominadas por ideologias antissemitas e de esquerda radical.

Em julho, Harvard disse que o impacto combinado das recentes ações federais em seu orçamento poderia chegar a US$1 bilhão por ano. Ela acionou a Justiça em algumas dessas ações, o que levou um juiz a decidir neste mês que o governo havia encerrado ilegalmente mais de US$2 bilhões em bolsas de pesquisa concedidas a Harvard.