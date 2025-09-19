Governo Trump planeja US$6,4 bilhões em vendas de armas para Israel, dizem fontes

A notícia da proposta de venda veio dias antes de os líderes mundiais se reunirem em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima semana, onde o Conselho de Segurança da ONU também deverá realizar uma reunião de alto nível sobre Gaza.

O pacote planejado inclui um acordo no valor de US$3,8 bilhões para 30 helicópteros de ataque AH-64 Apache e US$1,9 bilhão para 3.250 veículos de assalto de infantaria para o Exército israelense.

Outros US$750 milhões em peças de suporte para veículos blindados de transporte de pessoal e fontes de energia também estão sendo negociados no processo de venda, disse uma das fontes.

O apoio total do presidente republicano às Forças Armadas de Israel contrasta com a crescente cautela dos democratas em relação ao ataque de Israel a Gaza.

Na quinta-feira, um grupo de senadores norte-americanos apresentou a primeira resolução do Senado para pedir o reconhecimento de um Estado palestino, e mais da metade dos democratas no Senado votou recentemente contra novas vendas de armas a Israel.

O Wall Street Journal informou sobre a possível venda de helicópteros e veículos na sexta-feira.