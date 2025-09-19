Israel avança com ataque à Cidade de Gaza e palestinos deslocados entram em pânico

GAZA (Reuters) - As Forças Armadas de Israel anunciaram que expandiram as operações na Cidade de Gaza nesta sexta-feira e bombardearam infraestrutura do Hamas, enquanto os palestinos deslocados e traumatizados pelo avanço disseram que não tinham meios de fugir.
"A situação está muito ruim. Durante toda a noite, o tanque estava disparando projéteis", disse o palestino Toufic Abu Mouawad, que deixou um acampamento para os deslocados sem ter para onde ir.
"Quero fugir com os meninos, as meninas e as crianças. Essa é a situação em que estamos vivendo. É uma situação muito trágica. Apelamos a todos os países árabes e às pessoas que têm uma boa consciência para que se juntem a nós."
As forças israelenses controlam os subúrbios do leste da Cidade de Gaza e, nos últimos dias, têm atacado as áreas de Sheikh Radwan e Tel Al-Hawa, de onde estariam posicionadas para avançar sobre as áreas central e oeste, onde a maioria da população está abrigada.
As autoridades de saúde de Gaza disseram que 33 palestinos foram mortos nas últimas 24 horas.
Na quinta-feira, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram acreditar que 350.000 pessoas deixaram a Cidade de Gaza desde o início de setembro e que cerca de 600.000 permaneceram.
Imagens de satélite de 18 de setembro, analisadas pela Reuters, mostram novas barracas surgindo nas áreas ao sul da Cidade de Gaza após 5 de setembro. Também mostram multidões de pessoas na estrada de Al Rashid e o que parecem ser veículos na estrada de Salah al Din.
Em panfletos lançados sobre a Cidade de Gaza, os militares disseram aos palestinos que eles poderiam usar a recém-reaberta estrada Salah al Din para fugir para o sul.
A IDF disse que um ataque aéreo matou Mahmoud Yusuf Abu Alkhir, identificado como vice-chefe da inteligência militar do Batalhão Bureij do Hamas. A IDF afirmou que ele havia participado de "ataques terroristas contra as tropas israelenses e o Estado".
O Hamas, grupo militante que administra Gaza, desencadeou a guerra quando atacou Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e levando 251 para Gaza como reféns, de acordo com dados israelenses.
As famílias dos cerca de 20 reféns sobreviventes têm implorado a Netanyahu que interrompa a ofensiva e negocie um cessar-fogo com o Hamas para libertar seus entes queridos.
Dezenas de manifestantes se reuniram no lado israelense da fronteira, pedindo o fim da guerra. Eles seguravam faixas ou cartazes com slogans que incluíam "Parem o genocídio em Gaza" e "Libertem Gaza, isolem Israel".
Em quase dois anos de combates, a feroz ofensiva de Israel matou mais de 65.000 palestinos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, e demoliu a maioria das estruturas do pequeno enclave, que agora está dominado pela fome.
(Reportagem adicional de Edmund Blair em Jerusalém, Ali Sawafta em Ramallah, Tiffany Le em Pequim e Milan Pavicic em Londres)
