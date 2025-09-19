Israel fecha passagem da Cisjordânia para Jordânia após ataque mortal

JERUSALÉM (Reuters) - Israel fechou a única porta de entrada entre a Cisjordânia ocupada por Israel e a Jordânia, nesta sexta-feira, um dia depois que um motorista que levava ajuda humanitária da Jordânia para Gaza abriu fogo e matou dois militares israelenses no local.

A Autoridade de Aeroportos de Israel, que opera a passagem da Ponte Allenby, anunciou que ela ficaria fechada até segunda ordem.

As duas travessias entre Israel e a Jordânia também foram afetadas, com a travessia do Rio Jordão no norte fechada e a travessia de Rabin no sul permanecendo aberta apenas para trabalhadores.