Israel fecha passagem da Cisjordânia para Jordânia após ataque mortal

JERUSALÉM (Reuters) - Israel fechou a única porta de entrada entre a Cisjordânia ocupada por Israel e a Jordânia, nesta sexta-feira, um dia depois que um motorista que levava ajuda humanitária da Jordânia para Gaza abriu fogo e matou dois militares israelenses no local.
A Autoridade de Aeroportos de Israel, que opera a passagem da Ponte Allenby, anunciou que ela ficaria fechada até segunda ordem.
As duas travessias entre Israel e a Jordânia também foram afetadas, com a travessia do Rio Jordão no norte fechada e a travessia de Rabin no sul permanecendo aberta apenas para trabalhadores.
Nenhum grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque na Ponte Allenby, que é uma rota fundamental para o comércio entre a Jordânia e Israel e a única porta de entrada para mais de 3 milhões de palestinos na Cisjordânia chegarem à Jordânia e ao resto do mundo.
