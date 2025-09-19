Japão não planeja reconhecer Estado palestino por enquanto, diz chanceler

TÓQUIO (Reuters) - O Japão não planeja reconhecer um Estado palestino nas reuniões da ONU neste mês, disse o ministro das Relações Exteriores, Takeshi Iwaya, nesta sexta-feira.

Ele também afirmou que, para Tóquio, que apoia uma solução de dois Estados, não é uma questão de reconhecer ou não um Estado palestino, mas de quando reconhecê-lo.

(Reportagem de Kiyoshi Takenaka e Kaori Kaneko)