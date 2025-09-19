Juiz rejeita ação de US$15 bi de Trump contra New York Times, citando conteúdo impróprio

Ele criticou o presidente por, em vez disso, encher sua queixa de 85 páginas com declarações desnecessárias elogiando seus sucessos e seu "brilhantismo singular", atacando os críticos e até mesmo defendendo seu pai.

"Uma queixa não é um fórum público para vitupérios e invectivas -- não é uma plataforma protegida para se enfurecer contra um adversário", escreveu Merryday, nomeado pelo ex-presidente republicano George H.W. Bush.

O juiz de Tampa, na Flórida, deu a Trump 28 dias para apresentar uma queixa emendada "de maneira profissional e digna" com não mais de 40 páginas.

TRUMP PLANEJA SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO JUIZ

Um porta-voz da equipe jurídica de Trump disse em um comunicado: "O presidente Trump continuará a responsabilizar as fake news por meio desse poderoso processo contra o New York Times, seus repórteres e a Penguin Random House, de acordo com a orientação do juiz sobre logística".

Em um comunicado separado, um porta-voz do Times disse: "Acolhemos com satisfação a rápida decisão do juiz, que reconheceu que a queixa era um documento político e não um processo legal sério".