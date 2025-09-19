Negociações para autoprodução de energia no Brasil paralisam por insegurança jurídica

A autoprodução de energia, que ajudou a expandir o parque elétrico brasileiro, é uma modalidade de contratação muito utilizada por grandes consumidores.

No caso, as empresas também entram como sócias nos empreendimentos de geração, o que lhes garante benefícios tarifários e custos mais competitivos na energia consumida.

O governo decidiu alterar regras e restringir a autoprodução na medida provisória 1.300, em medida que visava reduzir os impactos para os demais consumidores de energia dos incentivos tarifários à modalidade, mas o texto acabou sendo aprovado sem tratar do tema. Essa discussão contra subsídios será incorporada à medida provisória 1.304, conforme já anunciado por seu relator.

Enquanto a MP 1.300 esteve vigente, as mudanças nas regras da autoprodução se tornaram válidas, de forma que investidores correram para assinar negócios e aproveitar o período de 60 dias para transição de regimes.

O Lefosse assessorou 25 projetos de autoprodução de energia nesses 60 dias, totalizando mais de 1 gigawatt (GW), cujos investimentos superariam bilhões de reais, conforme os valores demandados para projetos com essa potência. São negócios de geradores com usinas já em operação comercial, com parte da energia descontratada, ou com novos parques em desenvolvimento.

Os números são expressivos considerando que, nos últimos nove anos, o escritório havia estruturado outros 72 projetos, que somam 3,7 GW.