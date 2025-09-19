ONU permite que presidente palestino Abbas fale por vídeo após EUA dizerem que não concederão visto
Por Michelle Nichols
NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A Assembleia Geral das Nações Unidas votou na sexta-feira para permitir que o presidente palestino, Mahmoud Abbas, discurse na reunião anual de líderes mundiais na próxima semana por meio de vídeo, depois que os EUA disseram que não lhe dariam um visto para viajar a Nova York.
A resolução recebeu 145 votos a favor e cinco votos contra, enquanto seis países se abstiveram.
(Reportagem de Michelle Nichols)
