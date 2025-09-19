Portugal vai reconhecer Estado palestino, diz governo

LISBOA (Reuters) - Portugal reconhecerá o Estado palestino no domingo, disse o Ministério das Relações Exteriores de Portugal em um comunicado nesta sexta-feira.

A Declaração Oficial de Reconhecimento ocorrerá antes mesmo da Conferência de Alto Nível da próxima semana, acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores, Paulo Rangel, já havia dito nesta semana que o país estava considerando o reconhecimento de um Estado palestino durante uma visita ao Reino Unido.