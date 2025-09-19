Primeira-ministra interina do Nepal promete corrigir "falha" que levou a protestos mortais da Geração Z

As autoridades disseram que mais de 2.100 pessoas ficaram feridas nos distúrbios que ocorreram durante dois dias na semana passada. Incêndios criminosos e vandalismo causaram grandes danos a propriedades públicas e privadas, incluindo o complexo que abriga o gabinete do primeiro-ministro, a Suprema Corte e o Parlamento.

"Devemos aceitar o fato de que os protestos ocorreram devido à incapacidade de cumprir o espírito e os objetivos de proporcionar boa governança e prosperidade consagrados na Constituição", disse Karki.

Ela falou no dia nacional do Nepal, marcando o 10º aniversário da proclamação da Constituição.

A ex-chefe de justiça da Suprema Corte foi nomeada para o cargo na semana passada, após conversas entre representantes dos manifestantes, o presidente e o chefe do Exército.

Karki -- a primeira mulher a liderar o Nepal -- foi encarregada de realizar eleições parlamentares em 5 de março.

Ela disse que o governo está empenhado em criar empregos, melhorar a qualidade de vida e aumentar a transparência em seu trabalho.