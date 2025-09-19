Sob pressão de Trump, UE planeja antecipar veto às importações de GNL da Rússia

"Portanto, estamos proibindo as importações de GNL russo para os mercados europeus. É hora de fechar a torneira", afirmou von der Leyen.

Kaja Kallas, chefe de política externa da UE, disse no X que o objetivo é "acelerar a eliminação gradual do gás natural liquefeito russo (para ser concluída) até 1º de janeiro de 2027".

A UE havia planejado anteriormente uma eliminação gradual até 1º de janeiro de 2028, mas Trump tem instado repetidamente o bloco a encerrar as compras de energia russas mais rapidamente antes que ele faça qualquer outra pressão sobre Moscou.

As sanções na UE precisam da aprovação unânime de todos os seus 27 Estados membros.

Além do GNL, ou gás natural liquefeito, as sanções propostas também teriam como alvo uma parcela maior da frota de petroleiros russos e criptomoedas.

Von der Leyen e Kallas não deram detalhes completos sobre o novo pacote, mas autoridades disseram que ele também teria como alvo bancos russos e da Ásia Central, refinarias chinesas e zonas econômicas especiais, uma brecha alfandegária usada por Moscou para importar bens de dupla utilização para suas Forças Armadas.