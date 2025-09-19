Superfábrica de mosquitos quer proteger 140 milhões de pessoas da dengue no Brasil nos próximos anos

"A Wolbito do Brasil será capaz de proteger cerca de 7 milhões de pessoas no Brasil a cada seis meses", disse Luciano Moreira, executivo-chefe da empresa, em uma entrevista.

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que infecta centenas de milhões de pessoas todos os anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Casos graves de dengue podem ser fatais e 6.297 pessoas morreram da doença no Brasil no ano passado, o pior ano já registrado, de acordo com dados da OMS.

A bactéria Wolbachia impede que os mosquitos transmitam a dengue e outras doenças, como a Zika ou a Chikungunya. Assim, as autoridades de saúde pública liberam mosquitos criados em laboratório infectados com Wolbachia para se reproduzirem com as populações locais de mosquitos e transmitirem as bactérias que bloqueiam a transmissão do vírus.

O método já protegeu mais de 5 milhões de pessoas em oito cidades brasileiras desde 2014, de acordo com o Ministério da Saúde.

"A Wolbachia só vive dentro das células dos insetos. Portanto, se um inseto morre, ela também morre", disse o gerente de produção da Wolbito do Brasil, Antonio Brandão, afirmando que considera o método seguro. "A Wolbachia está presente em mais de 60% dos insetos na natureza e... durante séculos, nunca tivemos nenhuma interação com humanos."