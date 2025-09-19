Surto de cólera mata 58 pessoas no nordeste da Nigéria

"O estado de Bauchi registrou nada menos que 258 novos casos e 58 mortes", disse o vice-governador Auwal Mohammed Jatau na inauguração de dois comitês. "Esses surtos muitas vezes podem ser evitados com intervenções oportunas, respostas coordenadas e melhorias sustentadas em água, saneamento e higiene."

Os comitês têm como objetivo centralizar a resposta e alinhar as estratégias de prevenção de longo prazo com um plano nacional de controle da cólera e com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Nigéria (NCDC), acrescentou Jatau.

A Nigéria registrou mais de 11.000 casos suspeitos de cólera e mais de 400 mortes nos últimos dois anos, sendo que as crianças com menos de cinco anos são responsáveis pela maioria das infecções, de acordo com o NCDC.