Suspensão de Jimmy Kimmel coloca Disney na berlinda e gera protestos

Os proprietários de muitas redes de TV locais afiliadas à ABC disseram que não transmitiriam o programa até que Kimmel se desculpasse com a família de Kirk.

A Disney já foi alvo de conservadores antes, principalmente em uma acirrada batalha política em 2022 sobre uma lei da Flórida que limitava a discussão em sala de aula sobre orientação sexual ou identidade de gênero. A resposta inicial da gigante do entretenimento irritou muitos de seus funcionários, o que levou o então CEO Bob Chapek a adotar uma postura mais crítica, que colidiu com o governador da Flórida, Ron DeSantis, um republicano.

Nesta sexta-feira, em Manhattan, dezenas de roteiristas de cinema e TV, incluindo alguns empregados da ABC, marcharam na calçada em frente ao arranha-céu no centro da cidade, onde a Disney tem seus escritórios, para "proteger a liberdade de expressão" em um protesto organizado pelo sindicato deles, o Writers Guild of America.

Em um protesto organizado pela WGA em Los Angeles na quinta-feira, cerca de 150 manifestantes protestaram do lado de fora do estúdio de Hollywood onde "Jimmy Kimmel Live!" é gravado, agitando cartazes dizendo: "Não se ajoelhe para Trump"; "Resista ao fascismo" e "Molhe o rato".

Trump, um ex-apresentador de TV de sucesso, falou diversas vezes durante uma visita de Estado ao Reino Unido esta semana para elogiar a suspensão de Kimmel, chamando o comediante de Los Angeles de sem talento e denunciando-o por dizer "uma coisa horrível sobre um grande cavalheiro conhecido como Charlie Kirk".

Kimmel, que frequentemente satiriza Trump, disse em seu monólogo que os aliados de Kirk estavam usando o assassinato do ativista de 31 anos no palco na semana passada para "marcar pontos políticos". Kimmel também zombou de Trump por transformar uma pergunta sobre sua tristeza por Kirk em uma promoção alegre para seu planejado baile na Casa Branca.