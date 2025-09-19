Trump diz ter havido progresso após conversa com Xi sobre TikTok e comércio, se reunirão em breve

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que ele e o presidente da China, Xi Jinping, fizeram progressos em um acordo sobre o TikTok e concordaram com uma reunião cara a cara já no próximo mês na Coreia do Sul.

"Fizemos progressos em muitas questões muito importantes, incluindo comércio, fentanil, a necessidade de encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a aprovação do acordo do TikTok", escreveu Trump nas mídias sociais.

Trump disse que os dois líderes se reunirão na cúpula da Apec, na Coreia do Sul, que começa no próximo mês, e que ele irá à China no início do próximo ano. Ele também disse que Xi irá aos EUA em uma data posterior.