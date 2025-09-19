Trump pede novamente à Suprema Corte dos EUA que retire proteção à deportação de venezuelanos

"Enquanto a ordem do tribunal distrital estiver em vigor, a Secretária deve permitir que mais de 300.000 cidadãos venezuelanos permaneçam no país, apesar de sua determinação fundamentada de que fazer isso, mesmo que temporariamente, é 'contrário ao interesse nacional'", disse o Departamento de Justiça em seu pedido.

Em maio, a Suprema Corte já havia apoiado o governo para suspender uma ordem temporária emitida pelo juiz Edward Chen, de São Francisco, em um estágio anterior do caso, que havia suspendido a rescisão do TPS enquanto o litígio se desenrolava no tribunal.

Chen emitiu uma decisão final sobre o caso em 5 de setembro, concluindo que as ações de Noem para encerrar o programa violaram uma lei federal que rege as ações das agências federais.

Trump, um republicano, fez da repressão à imigração legal e ilegal um ponto central de seu segundo mandato na Casa Branca e tomou medidas para retirar proteções legais temporárias de certos migrantes, ampliando o rol de possíveis deportados.

O programa TPS é uma designação humanitária conforme a lei dos EUA para países atingidos por guerras, desastres naturais ou outras catástrofes, dando aos beneficiários que vivem nos Estados Unidos proteção contra a deportação e acesso a permissões de trabalho.

Sob o comando de Biden, um democrata, o governo dos EUA designou a Venezuela para o TPS em 2021 e 2023. Poucos dias antes de Trump voltar ao cargo, o governo de Biden anunciou uma extensão dos programas.