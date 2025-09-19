Ameaça ao setor de tecnologia: Trump diz que exigirá US$ 100 mil ao ano por visto H1-B

O governo Trump afirmou nesta sexta-feira que pedirá às empresas que paguem US$100.000 por ano para obter vistos de trabalhadores H-1B, o que pode representar um grande golpe para o setor de tecnologia, que depende muito de trabalhadores qualificados da Índia e da China.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump deu início a uma ampla repressão à imigração, incluindo medidas para limitar algumas formas de imigração legal. A medida para remodelar o programa de visto H-1B representa o esforço mais conhecido de seu governo para reformular os vistos de emprego temporário.

"Se você for treinar alguém, treine um dos recém-formados de uma das grandes universidades do nosso país. Treine norte-americanos. Pare de trazer pessoas para ocupar nossos empregos", disse o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.