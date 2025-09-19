Vice-ministro das Relações Exteriores do Irã critica potências europeias sobre plano de sanções

As potências europeias provavelmente reimporão as sanções internacionais ao Irã até o final do mês, depois que a última rodada de negociações com Teerã com o objetivo de evitá-las não foi considerada séria, disse o presidente da França, Emmanuel Macron, na quinta-feira.

A Reino Unido, a França e a Alemanha, o chamado E3, lançaram um processo de 30 dias no final de agosto para impor novamente as sanções da ONU. Eles estabeleceram condições para que Teerã as cumprisse durante setembro para convencê-los a adiar o "mecanismo snapback".

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse mais tarde na quinta-feira que havia apresentado um "plano razoável e acionável".

A oferta do E3 de adiar o snapback por até seis meses para permitir negociações sérias está condicionada ao restabelecimento do acesso do Irã aos inspetores nucleares da ONU - que também procurariam verificar o grande estoque de urânio enriquecido do Irã - e ao engajamento em negociações com os EUA.

Khatibzadeh disse que todas as opções estão sobre a mesa se a diplomacia falhar.

"Se os europeus seguirem esse caminho, eles estarão elevando o nível de imprevisibilidade ao mais alto possível e serão responsáveis por... quaisquer riscos futuros possíveis", disse ele.