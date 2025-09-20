Brasileiro Caio Bonfim faz história com medalha de ouro no mundial com marcha atlética de 20 km

"Estou muito decepcionado", disse o medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos de Tóquio. "Gostaria de ter sido mais cuidadoso. Eu queria ganhar a medalha de ouro, então me esforcei. Eu tinha que tentar, mas isso me levou à desqualificação."

O erro de Yamanishi abriu a corrida nos estágios finais e Bonfim ultrapassou Wang Zhaozhao, da China, e Paul McGrath, da Espanha, para assumir a liderança.

Terminando em uma hora, 18 minutos e 35 segundos, Bonfim conquistou sua segunda medalha nos campeonatos mundiais depois de uma prata nos 35 km na semana passada, caindo de joelhos em lágrimas depois de cruzar a linha.

"Perdi minha aliança de casamento no terceiro quilômetro", disse o atleta de 34 anos.

"Acho que minha esposa vai ficar bem porque ganhei hoje. Pensei em todos os meus três filhos nas duas últimas voltas. Ganhei por eles, pelo Brasil."

Wang ganhou a prata em 1:18:43 e McGrath o bronze, dois segundos atrás.