Demolições feitas por Israel na Cidade de Gaza aumentam medo de remoção permanente de palestinos

Nas últimas duas semanas, as forças armadas de Israel afirmam ter demolido até 20 torres da Cidade de Gaza que, segundo eles, são usadas pelo Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que 50 "torres terroristas" foram demolidas.

A campanha deixou centenas de pessoas desabrigadas. Em um período de tempo semelhante, as forças israelenses arrasaram áreas nos bairros de Zeitoun, Tuffah, Shejaia e Sheikh al-Radwan, entre outros, disseram dez moradores à Reuters. Os danos causados desde agosto a dezenas de edifícios em Sheikh al-Radwan são visíveis em imagens de satélite.

Al-Rayyes disse temer que a destruição tenha como objetivo retirar permanentemente a população da Cidade de Gaza, opinião compartilhada pelo Escritório de Direitos Humanos da ONU (ACNUDH). Seu porta-voz, Thameen Al-Kheetan, disse em um comunicado que esse esforço deliberado para realocar a população seria equivalente a uma limpeza étnica.

"Nunca pensei que deixaria a Cidade de Gaza, mas as explosões não param", disse Al-Rayyes na quarta-feira. "Não posso arriscar a segurança dos meus filhos, por isso estou fazendo as malas e partirei para o sul."

Al-Rayyes prometeu, no entanto, nunca deixar Gaza por completo.

O ministro das finanças de Israel, Bezalel Smotrich, disse em maio que a maior parte de Gaza logo seria "totalmente destruída" e a população confinada a uma estreita faixa de terra perto da fronteira com o Egito.