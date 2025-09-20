Depois de atuação diplomática na Ucrânia e em Gaza, Trump passa para o banco do passageiro

Depois de meses propondo ideias para resolver ou intermediar alguns dos conflitos mais intratáveis do mundo, Trump se afastou amplamente da diplomacia nas últimas semanas. Em vez disso, ele permitiu e, em alguns casos, pressionou os aliados a assumirem a liderança, apenas com promessas distantes de ajuda dos EUA.

Ele tem voltado cada vez mais sua atenção para questões domésticas, como o combate ao crime, o enfrentamento do que ele chama de extremismo violento de esquerda e a revisão do programa de vistos.

Depois de um verão intenso de diplomacia, incluindo a recepção de Putin no Alasca, Trump disse aos europeus que eles devem impor sanções punitivas aos compradores de petróleo russo se esperam que Washington aperte os parafusos financeiros de Moscou por causa de sua guerra na Ucrânia.

Depois que o presidente dos EUA passou os primeiros meses de seu mandato tentando garantir um cessar-fogo entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, ultimamente ele tem ignorado as ações de Israel que parecem minar a possibilidade de um acordo para acabar com a guerra em Gaza.

As autoridades da Casa Branca protestaram quando Israel bombardeou um escritório do Hamas localizado no território do Catar, aliado dos EUA, mas não tomaram nenhuma medida. Quando Israel lançou um avanço militar controverso na Cidade de Gaza, Trump não se opôs, mesmo com os aliados europeus e árabes condenando a ação.

O fato de Trump ser cauteloso com o envolvimento dos EUA em grandes conflitos não é, de certa forma, surpreendente. Ele passou dois anos na campanha argumentando que o país estava militarmente sobrecarregado. Os adversários políticos o chamaram de isolacionista.