Funcionário da Casa Branca diz que taxa de US$100.000 para visto H-1B vale para novos pedidos

WASHINGTON (Reuters) - A nova taxa de US$100.000 do governo do presidente Donald Trump para os vistos H-1B, que são frequentemente usados por empresas de tecnologia para obter trabalhadores estrangeiros, será aplicada somente a novos vistos e não aos atuais portadores de vistos ou a renovações, disse uma autoridade da Casa Branca neste sábado.

"Essa é uma taxa única", disse o funcionário.