Israel segue com ataques à Cidade de Gaza, e 34 palestinos são mortos

Suas forças, que controlam os subúrbios do leste da cidade de Gaza, têm atacado nos últimos dias as áreas de Sheikh Radwan e Tel Al-Hawa, de onde se posicionariam para avançar sobre as partes central e oeste da cidade, onde a maior parte da população está abrigada.

Os militares estimam que demoliram até 20 blocos de torres da Cidade de Gaza nas últimas duas semanas e acreditam que cerca de 350.000 pessoas deixaram a Cidade de Gaza desde o início de setembro. No entanto, outras 600.000 pessoas permanecem no local.

Nessa contagem, estão incluídos alguns dos reféns israelenses mantidos pelo grupo militante Hamas.

A ala militar do Hamas divulgou uma imagem dos reféns no site de mensagens Telegram no início do sábado, alertando que suas vidas estavam em risco devido à operação militar de Israel na Cidade de Gaza.

Em quase dois anos de combates, a ofensiva de Israel matou mais de 65.000 palestinos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, espalhou a fome, demoliu a maioria das estruturas e deslocou a maior parte da população, em muitos casos várias vezes.

Israel diz que a crise de fome em Gaza tem sido exagerada e que o Hamas poderia acabar com a guerra se se rendesse, libertasse os reféns israelenses, se desarmasse e se dissolvesse. O Hamas diz que não se desarmará até que um Estado palestino seja estabelecido.