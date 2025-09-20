Norte-americanos terão 6 dos 7 assentos na diretoria de operações do TikTok nos EUA, diz Casa Branca

O presidente dos EUA, Donald Trump, está tentando fechar um acordo final para impedir o fechamento da popular plataforma. O Congresso ordenou que o aplicativo fosse encerrado para os usuários dos EUA até janeiro de 2025 se seus ativos no país não fossem vendidos pelo proprietário chinês ByteDance.

Na sexta-feira, Trump disse que ele e o presidente chinês Xi Jinping fizeram progressos em um acordo sobre o TikTok em uma ligação telefônica e acrescentou que se reuniriam pessoalmente em seis semanas.

As autoridades do governo Trump têm sido inflexíveis ao afirmar que as principais partes do acordo já foram concluídas, incluindo o fato de que os EUA terão algum controle sobre o algoritmo do aplicativo. As autoridades do país haviam alertado que o algoritmo poderia ser usado pela China para manipular o que os norte-americanos veem nas mídias sociais.

A autoridade de alto escalão da Casa Branca disse que o acordo significa que o algoritmo do TikTok "será protegido, retreinado e operado nos Estados Unidos fora do controle da ByteDance."

O funcionário disse que os usuários dos EUA ainda poderão usar o TikTok para interagir com conteúdo de todo o mundo.