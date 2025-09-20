Passageiros ficam retidos em aeroportos europeus após ataque cibernético

O Aeroporto de Bruxelas e o Aeroporto de Berlim também foram afetados, informaram separadamente. A RTX, empresa controladora da Collins Aerospace, disse que estava ciente de uma "interrupção relacionada ao ciberespaço" em seu software em aeroportos selecionados, sem nomeá-los.

Horas depois, o Aeroporto de Dublin disse que também estava enfrentando um pequeno impacto do problema, juntamente com o Aeroporto de Cork, o segundo maior da Irlanda depois de Dublin.

CHECK-IN ELETRÔNICO AFETADO

"O impacto é limitado ao check-in eletrônico do cliente e à entrega de bagagem e pode ser mitigado com operações de check-in manual", disse a RTX em uma declaração enviada por e-mail, acrescentando que estava trabalhando para corrigir o problema o mais rápido possível. A empresa não forneceu nenhuma informação sobre quem poderia estar por trás do ataque.

Em Heathrow, Berlim e Bruxelas, 29 partidas e chegadas foram canceladas até o momento, informou o provedor de dados de aviação Cirium. No total, 651 partidas estavam programadas de Heathrow, 228 de Bruxelas e 226 de Berlim no sábado.

A interrupção é a mais recente de uma série de ataques cibernéticos que têm como alvo governos e empresas em todo o mundo, atingindo setores como saúde e defesa, varejo e automóveis. Uma violação recente na montadora de carros de luxo Jaguar Land Rover interrompeu sua produção.