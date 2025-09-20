Polícia holandesa usa gás lacrimogêneo contra manifestantes anti-imigração

AMSTERDÃ (Reuters) - A polícia holandesa usou gás lacrimogêneo e um canhão de água para dispersar manifestantes violentos contra a imigração em Haia neste sábado, informou um porta-voz do governo local.

Milhares de pessoas se juntaram a um protesto organizado por um ativista de direita para exigir políticas de migração mais rígidas e uma repressão aos solicitantes de asilo, pouco mais de um mês antes de uma eleição nacional.

Grandes grupos de manifestantes, muitos deles empunhando bandeiras holandesas e bandeiras associadas a grupos de extrema direita, entraram em confronto violento com a polícia, atirando pedras e garrafas, conforme mostraram as imagens da emissora NOS.