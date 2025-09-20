Presidente do Irã diz que país pode superar eventual retorno de sanções

DUBAI (Reuters) - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse neste sábado que o país superaria qualquer reimposição de sanções por meio do chamado processo "snapback", depois que o Conselho de Segurança da ONU votou para não suspender permanentemente as sanções contra Teerã.

"Por meio do 'snapback', eles bloqueiam a estrada, mas são os cérebros e os pensamentos que abrem ou constroem a estrada", disse Pezeshkian em comentários transmitidos pela televisão estatal.

"Eles não podem nos deter. Eles podem atacar nossa Natanz ou Fordow (instalações nucleares atacadas pelos EUA e Israel em junho), mas não sabem que foram os humanos que construíram e reconstruirão Natanz", disse Pezeshkian.