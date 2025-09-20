Suspensão de Jimmy Kimmel pela Disney mostra crescente controle de Trump sobre a mídia

As principais empresas de mídia e tecnologia agora são controladas por apoiadores de Trump ou líderes empresariais bilionários que se alinharam a Trump durante sua posse, doaram para seu fundo inaugural ou visitaram a Casa Branca com presentes.

A Oracle, do bilionário Larry Ellison, doador do Partido Republicano, faz parte de um consórcio de investidores na trilha para assumir o controle das operações norte-americanas da plataforma de compartilhamento de vídeos TikTok.

Empresas como a CBS, Meta, e as páginas editoriais do Washington Post e do Los Angeles Times fizeram mudanças editoriais ou operacionais após a reeleição de Trump de forma a estabelecer as bases para uma cobertura menos adversária do presidente.

"Há uma inclinação contínua para a direita em grande parte da nossa grande mídia nos Estados Unidos neste momento", disse Victor Pickard, professor de política de mídia e economia política na Annenberg School of Communication da Universidade da Pensilvânia.

A decisão de quarta-feira é a segunda vez, desde a reeleição de Trump, que a empresa controladora da ABC, Walt Disney, toma medidas em resposta a comentários feitos no ar. Em dezembro, a ABC News concordou em doar US$ 15 milhões à biblioteca presidencial de Trump para resolver uma ação judicial que Trump havia movido por causa de comentários que o âncora George Stephanopoulos fez envolvendo alegações de abuso sexual feitas contra Trump pela escritora E. Jean Carroll.

"Todos eles estão apavorados", disse Steve Kroft, que foi correspondente de longa data do "60 Minutes", citando especificamente o noticiário noturno. "O que mais me assusta nesse governo é essa mentalidade de retaliação, de ir atrás de seus inimigos. E acho que eles estão claramente indo atrás dos jornalistas. Esse é o topo da lista deles."