Trump diz que EUA atingiram suposto navio com drogas em operação

Em uma postagem na Truth Social na sexta-feira, Trump disse que o Pentágono realizou o ataque sob suas ordens, matando "três narcoterroristas do sexo masculino a bordo da embarcação."

"A inteligência confirmou que a embarcação estava traficando narcóticos ilícitos e estava transitando por uma passagem conhecida de narcotráfico a caminho de envenenar norte-americanos."

O Comando Sul dos EUA abrange 31 países das Américas do Sul e Central e do Caribe.

Trump não forneceu provas, mas publicou um vídeo aéreo de um minuto que mostrava uma embarcação. Aproximadamente na metade do vídeo, a embarcação parece ser atingida por pelo menos um projétil e depois explode. O vídeo termina com um único ângulo aéreo da embarcação em chamas na água.

Trump não disse de onde a embarcação partiu ou onde especificamente ocorreu o ataque.

Além dos F-35, há pelo menos sete navios de guerra dos EUA na região, bem como um submarino de propulsão nuclear.